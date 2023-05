POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verursacher eines Verkehrsunfalls entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Mittwoch, 10. Mai 2023, 20:40 Uhr, einen möglicherweise betrunkenen Pkw-Fahrer in Delmenhorst gemeldet. Der Zeuge war mit einem Pkw auf der Bremer Straße unterwegs und stellte ein auffälliges Fahrverhalten bei einem vorausfahrenden Pkw-Fahrer fest. Dieser geriet mit seinem Pkw häufig in den Gegenverkehr, ...

mehr