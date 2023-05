Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer an einer Fachwerkwand

Celle (ots)

Während bei einem Brand in der Celler Heese (wir berichteten) die letzten Aufräumarbeiten liefen, wurden die Einsatzkräfte der Celler Feuerwehr bereits zum nächsten Brandeinsatz gerufen. In der Straße "Alter Bremer Weg" sollte es an einer Gebäudefassade brennen.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war das Feuer durch Anwohner gelöscht worden. Jedoch hatte sich der Brand bereits teilweise in das Gebälk der Fachwerkwand ausgebreitet, so dass die Außenverkleidung der Wand sowie die Wand selbst in Teilstücken geöffnet werden mussten. Im Anschluss konnte der Brand abschließend gelöscht werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

