POL-OG: Baden-Baden - Zigarettenautomaten aufgebrochen, Zeugenaufruf

Beamte des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln seit dem Wochenende aufgrund mehrerer aufgebrochener Zigarettenautomaten und sind auf der Suche nach Zeugen. In Haueneberstein machten sich die Langfinger an einem Automaten in der Straße "Großer Maien" zu schaffen, in Oos befand sich das Objekt der Begierde in der "Ooser Burgstraße". Auch ein dritter Automat in der "Eisenbahnhstraße" wurde gewaltsam geöffnet und sein Inhalt gestohlen. Während der Diebstahlschaden noch nicht genau beziffert werden kann, wird der entstandene Sachschaden durch die gewaltsame Öffnung der Geräte auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 6800 bei den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden zu melden. /ma

