Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies

Lkr. KN) Freilaufender Hund reißt trächtiges Reh - Zeugenaufruf (18.02.2023)

Stockach-Wahlwies (ots)

Am Samstagmorgen kam es kurz nach 11 Uhr im Bereich des Winterriedhofes zwischen Stockach und Wahlwies zu einem Vorfall mit einem freilaufenden Hund. Ein Hund in der Größe eines Schäferhundes mit kurzem, braun/grauem Fell hetzte einem Reh hinterher und riss dieses. Das trächtige Reh wurde durch den Biss so schwer verletzt, dass es durch einen Jäger getötet werden musste. Die verantwortlichen Hundehalter entfernten sich anschließend unerkannt. Die Polizei Stockach benötigt Hinweise zu Klärung des Vorfalles unter 07771/9391-0. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass das Führen von Hunden in der freien Natur mit einer Leine solche Vorfälle verhindert.

