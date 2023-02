Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. KN) Fahrzeugbrand in Tiefgarage (18.02.2023)

Radolfzell (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Konstanzer Straße in Radolfzell. Nach ersten Ermittlungen der Polizei brannten gegen 17.10 Uhr zwei Fahrzeuge in einer Tiefgarage. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb 30 Bewohner aus dem darüber liegenden Mehrfamilienhaus kurzfristig evakuiert werden mussten Die Feuerwehr aus Radolfzell konnte den Brandherd lokalisieren und die Fahrzeuge ablöschen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen beträgt ca. 90 000.- Euro, ob weitere Gebäudeschäden entstanden sind, bedarf der weiteren Ermittlungen. Für die Zeitdauer der Löscharbeiten war die Konstanzer Straße komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell