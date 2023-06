Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Mundelsheim: Zwei Verletzte bei Unfall auf regennasser Fahrbahn

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 48.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen auf der Autobahn 81 bei Mundelsheim. Gegen 6 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim setzte Platzregen ein. Vermutlich aufgrund der den Verhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug einem vor ihm fahrenden Opel einer 56-Jährigen auf. Durch die Kollision gerieten beide Autos ins Schleudern. Der Opel stieß mit der mittleren und der rechten Leitplanke zusammen und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Mercedes endete ebenfalls auf dem Standstreifen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Opel-Fahrerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die am Unfall beteiligten PKWs mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Heilbronn und flüchtete anschließend. Der 53-jährige Besitzer eines BMWs hatte diesen am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, in der Möwenstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 6.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der rechten Hintertüre fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Neckarsulm: Felgen von Audi entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte montierten am Mittwochabend alle vier Leichtmetalfelgen eines Audis in Neckarsulm ab und flüchteten. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Autohandels in der Heilbronner Straße abgestellt. Zwischen 18 Uhr und 23.45 Uhr wurden die Felgen entwendet und das Fahrzeug auf Backsteinen abgelassen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall: Auto durch Zweirad beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Zweirad am Sonntagabend in Bad Friedrichhall und flüchtete anschließend. Der 34-jährige Besitzer eines Teslas hatte diesen gegen 16 Uhr in der Hagenbacher Straße abgestellt. Als er, gegen 21.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass ein Zweiradfahrer beim Vorbeifahren an dem geparkten PKW hängengeblieben ist. Der Verursacher hatte sich nach dem Unfall unberechtigt von der Unfallstelle entfernt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neuenstadt am Kocher: Polizei sucht Opel-Fahrer nach Unfallflucht

Der Fahrer eines dunklen Opels verursachte am Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro und flüchtete anschließend. Die 40-jährige Besitzerin eines BMWs hatte diesen auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Bahnweg abgestellt, als der Unbekannte, gegen 15.30 Uhr, beim Einparken mit seinem Opel den BMW beschädigte. Der Mann und eine weibliche Mitfahrerin stiegen anschließend aus und begutachteten den Schaden. Nachdem die Beifahrerin sich bis 15.55 Uhr im Supermarkt aufhielt entfernten sie die Beiden unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Beifahrerin kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 1,60 Meter groß - Kräftig gebaut - Schwarze, schulterlange Haare - Trug ein schwarzes Oberteil mit schwarz/weiß kariertem Hemd - Trug hellblaue Jeans - Trug weiße Ballerinas und eine schwarze Sonnenbrille Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell