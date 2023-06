Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pfedelbach: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Dienstag und Mittwoch in Pfedelbach und flüchtete anschließend. Der PKW Audi A1 wurde am Dienstag gegen 19 Uhr in der Straße "Am Eichrain" abgestellt. Als der Fahrzeugnutzer am Mittwoch gegen 15.20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Zweiflingen: Fahrzeuge ausgebremst und abgehauen

Eine bislang unbekannte Person fuhr am Mittwochmittag auf der Landesstraße 1050 von Friedrichsruhe in Richtung Öhringen. Nachdem diese mit ihrem VW mehrfach aus unbekannten Gründen stark abbremste, kam es im nachfolgenden Verkehr zu zwei Auffahrunfällen. Zunächst fuhr ein 27-jähriger VW-Lenker auf den Audi einer 23-Jährigen auf. Wegen dieses Unfalls musste die nachfolgende 75-jähriger Seat-Fahrerin ebenfalls stark abbremsen. Ein 22-jähriger Seat-Fahrer fuhr daraufhin der 75-Jährigen hinten auf. An allen Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro. Wer kann Angaben zum ersten Fahrzeug oder zu dessen Fahrer machen? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 vom Polizeirevier Öhringen entgegengenommen.

Bretzfeld-Adolzfurt: Versuchter Einbruch in Scheune

Unbekannte versuchten zwischen dem 11. Juni, 15 Uhr und dem 20. Juni, 18 Uhr in eine Scheune am Ende der Wiesentalstraße in Adolzfurt einzubrechen. Der Besitzer entdeckte am Dienstag, dass Unbekannte versucht hatten, die Verriegelung der Frontseite aufzustemmen. An der Rückseite versuchten die Täter anscheinend, Bretter abzureißen, um ins Innere zu gelangen, was jedoch ebenfalls misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 an den Polizeiposten Bretzfeld zu wenden.

