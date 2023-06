Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2023

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar/Heilbronn: Mann nach Messerangriff in Haft

Nachdem ein 43-Jähriger am Sonntag, den 18. Juni, einen 41-Jährigen in Lauffen am Neckar mit einem Messer angriff (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5537087), befindet er sich nun in Haft. Der Tatverdächtige war noch am Sonntag durch Polizeikräfte festgenommen und die Ermittlungen von der Kriminalpolizei Heilbronn übernommen worden. Am Montag, den 19. Juni, folgte die Vorführung beim zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Heilbronn. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 43-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an, weshalb Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen am 18. Juni machen können, gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

