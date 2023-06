Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A 81/Großrinderfeld: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 18.30 Uhr war ein 30-jähriger Renault-Fahrer auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache bei Großrinderfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich und blieb zwischen den Mittelleitplanken auf dem Dach liegen. Der 30 Jahre alte Mann war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Wir berichteten in der Pressemitteilung vom 18.06.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5537117

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

