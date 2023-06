Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2023 Main-Tauber-Kreis Großrinderfeld: 2 Verkehrsunfälle, 4 Personen verletzt

Am Sonntag, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein Renault-Fahrer die A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er in Höhe Großrinderfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb zwischen den Mittelleitplanken auf dem Dach liegen. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Durch die beschädigte Mittelleitplanke entstand auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg ein Staugeschehen. Ein heranfahrender 27-jähriger Sprinter-Lenker erkannte hierbei das Stauende zu spät und fuhr einem Pkw Audi hinten auf. Der Sprinter Fahrer sowie der 57-jährige Audi-Lenker und seine 50-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die A 81 war während den Bergungsmaßnahmen für ca. 1 Stunde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der entstandende Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Neben der Polizei waren Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Feuerwehr mit 6 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zu beiden Unfallgeschehen aufgenomen

