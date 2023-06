Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 17.06.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM STADTKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kollision zwischen Pkw und Stadtbahn Zu einer Kollision zwischen einer Stadtbahn und einem Pkw, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, kam es am späten Freitagnachmittag. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer wollte verbotenerweise an der Ecke Austraße/Hans-Seyfer-Straße sein Fahrzeug wenden und muss-te hierzu die doppelgleisige Straßenbahnlinie befahren. Der Pkw-Lenker erkannte eine in Richtung Norden fahrenden Stadtbahn zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Nach ersten Schätzungen entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das Schadensausmaß an der Stadtbahn kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Unfallaufnahmen und Bergung der Fahrzeuge war der Stadtbahnlinie sowie die Austraße bis ca. 20:15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell