Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.06.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Hainstadt: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

3.000 Euro Sachschaden hinterließ eine unbekannte Person nach einem Unfall zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Sonntag, 9.15 Uhr, an einem VW T-Roc in der Bürgermeister-Keller-Straße in Hainstadt. Der oder die Unbekannte streifte hinten links an dem PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

