POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Auto angefahren und abgehauen - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person beschädigte am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr einen Pkw bei einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und flüchtete im Anschluss. Innerhalb dieses Zeitraums stand der Mercedes SLK in der Steinstraße. Die gesuchte Person touchierte den Wagen vermutlich beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Külsheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am Montag beschädigte eine unbekannte Person einen in Külsheim geparkten Pkw und fuhr im Anschluss davon. Zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr touchierte der oder die Unbekannte den in der Poststraße abgestellten Pkw. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie weg. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

