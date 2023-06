Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Landesstraße 526: Ein Schwer- und ein Leichtverletzter nach Fahrradsturz

Bei einem Fahrradsturz, der sich Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 526 zugetragen hat, verletzte sich ein E-Bike-Fahrer schwer. Der 41-Jährige befuhr die L 526 von Mittelschefflenz kommend in Richtung Unterschefflenz. Auf dem Sozius des Fahrrades befand sich ein 5-Jähriger. Beim Versuch, in einen anliegenden Feldweg abzubiegen, kam das Hinterrad von der Fahrbahn ab. Der Reifen sowie der Fahrradschlauch lösten sich hierbei von der Felge. Der Schlauch wickelte sich um die Antriebsachse des E-Bikes, sodass der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und zu Fall kam. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 5-Jähriger Beifahrer verletzte sich leicht und kam vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik.

Obrigheim-Asbach: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in Obrigheim. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Skoda Oktavia die Fliederstraße. Beim Abbiegen nach links auf die Mosbacher Straße übersah er vermutlich eine ordnungsgemäß von links kommende 16-jährige Leichtkraftradfahrerin. Diese prallte in die linke Seite des PKWs und stürzte im weiteren Verlauf zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Buchen: Einbruch in ein Fotofachgeschäft

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am frühen Donnerstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Fotofachgeschäft in Buchen. Zwischen 4 Uhr und 6 Uhr gelangte der Täter durch das Einschlagen einer Glasscheibe in das Gebäudeinnere. Im Geschäft schlug er die Scheiben zweier Vitrinen ein und entwendete mehrere Kameras und Objektive. Vermutlich warf er sein Diebesgut in eine schwarze Umhängetasche, die er bei sich führte. Im Anschluss verließ er das Geschäft wieder durch die Glasscheibe, lief die Marktstraße entlang und bog nach links in das Judengässlein ein. Daraufhin entfernte er sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die den flüchtenden Täter beobachten konnten, beschrieben ihn wie folgt: - Circa 175 cm groß - Stämmige bis dickliche Statur - Schwarz-grau-gestreifter Kapuzenpullover wobei er die Kapuze auf dem Kopf trug - Schwarze Hose Der Sachschaden, der am Gebäude entstand, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 8.000 Euro. Der Wert des entwendeten Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 mit dem Polizeirevier Buchen in Verbindung zu setzen.

Walldürn: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 31-Jähriger in Walldürn Opfer eines körperlichen Angriffs. Der Mann befand sich gegen 4 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Sportgelände. In der Hornbacher Landstraße kamen ihm zwei ihm unbekannte männliche Personen entgegen, die ihn verbal in gebrochenem Deutsch attackierten und ihn aufforderten, die Straßenseite zu wechseln. Der 31-Jährige kam dieser Aufforderung nach, um Ärger aus dem Weg zu gehen. Er bog anschließend in den Von-Echter-Ring ein. Einer der beiden Tatverdächtigen verfolgte ihn und schlug sowie trat im Anschluss auf ihn ein. Er ließ erst von ihm ab, als eine Zeugin hinzukam. Der 31-Jährige trug beim Angriff Verletzungen davon. Der Polizeiposten Walldürn bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Hardheim: 14.000 Euro Schaden nach Unfall

Circa 14.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Mittwochabend in Hardheim zugetragen hat. Ein Fahrzeug, das mit vier Personen besetzt war, befuhr gegen 17.45 Uhr die Landesstraße 508 von Hardheim kommend in Richtung Wertheim. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 23-jährige Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Im Acker kam er zum Stehen und riss sich hierbei die Ölwanne auf. Die enthaltenen Betriebsstoffe liefen aus und verteilten sich im Acker. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. Der entstandene Flurschaden kann bislang nicht beziffert werde. Da das betroffene Ackerstück bereits gerodet und das verunreinigte Erdreich entsorgt wurde, bestand keine Trinkwassergefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell