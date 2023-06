Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagvormittag in Creglingen und flüchtete anschließend. Der 58-jährige Besitzer eines Hyundais hatte diesen gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Hauptstraße abgestellt. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Tauberbischofsheim: VW Polo beschädigt und geflüchtet - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Dienstag in Tauberbischofsheim und flüchtete anschließend. Ein 37-Jähriger hatte seinen VW Polo gegen 7.15 Uhr in der Albert-Einstein-Straße auf Höhe des Krankenhauses abgestellt. Als er am Nachmittag gegen 15.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Vom Verursacher gab es keine Spur. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Bad Mergentheim: Farbschmierereien in öffentlicher Toilette - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte die Kabine einer öffentlichen WC-Anlage in Bad Mergentheim beschmierten, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Freitagmorgen, 9 Uhr, und Mittwochmittag, 12 Uhr, sprühten der oder die Unbekannten diverse Graffiti in der Herrenkabine der Anlage am Marktplatz. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Kind angefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Ein bisher Unbekannter touchierte am Mittwochmorgen in Bad Mergentheim ein rollerfahrendes Kind mit seinem Fahrzeug und flüchtete anschließend. Der Mann war gegen 7.35 Uhr mit seinem schwarzen PKW in der Clemens-August-Straße unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Nachdem das 12-jährige Kind auf den Gehweg gestürzt war, verlangsamte der Mann sein Fahrzeug kurzfristig, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 bis 40 Jahre alt - Dunkelblondes Haar - Helle Haut - Schwarze Sonnenbrille Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen PKW, möglicherweise einen Audi, mit Bad Mergentheimer Kennzeichen handeln. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

