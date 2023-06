Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag in Öhringen. Der 32-Jährige Besitzer eines Fiats hatten diesen gegen 12 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz im Fischhausweg abgestellt. Als der Mann gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugfront. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne den entstandenen Schaden am Fiat zu melden. Wer hat in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht oder kann Angaben zum Unfallverursacher geben? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Öhringen: PKW touchiert und geflüchtet - wer kann Hinweise geben?

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagvormittag in Öhringen. Ein 21-Jähriger hatte gegen 11 Uhr seinen Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Austraße geparkt. Als er gegen 13 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 600 Euro an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und die Polizei zu informieren. Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Tathergang nimmt das Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300, entgegen.

Bretzfeld: Misslungener Einbruchsversuch in Einfamilienhaus - wer hat was gesehen?

Am Freitag kam es zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Bretzfeld. Der Bewohner stellte Einbruchsspuren an der Eingangstüre des Hauses in der Lerchenstraße fest. Da der oder die Täter bei dem Versuch, die Türe aufzubrechen, scheiterten, wurde nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise gehen unter 07941 9300 an den Polizeiposten Bretzfeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell