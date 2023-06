Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Erneut Brände am Edelberg - dringend Zeugen gesucht

Am Dienstagabend kam es zu zwei weiteren Bränden im Bereich des Edelberg. Mehrere Anrufer teilten gegen 20.45 Uhr mit, dass Rauch vom Edelberg kommen würde. Durch die Polizei konnte eine Brandstelle oberhalb des Weinlehrpfades lokalisiert werden. Baum- und Buschwerk standen in Flammen, ein Löschvorgang mit dem Feuerlöscher war nicht erfolgreich. Die kurz danach mit 45 Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr konnte den sich über knapp 30 Quadratmeter erstreckenden Brand löschen. Gegen 21.30 Uhr wurde eine weitere Rauchentwicklung neben der Landesstraße 578 gemeldet. Auch hier standen Baum- und Buschwerk in Flammen. Die Feuerwehr konnte den sich über knapp 100 Quadratmeter erstreckenden Brand löschen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Brände gelegt wurden, war ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um das Waldgebiet nach Bränden und verdächtigen Personen abzusuchen. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim geht aktuell von einer Brandstiftungsserie aus und sucht dringend Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Brandstellen machen konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell