Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0299--Kollekte gestohlen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Neukirchstraße Zeit: 15.05.23, 2.15 Uhr

Bislang noch unbekannte Einbrecher verschafften sich am Wochenende Zutritt zu Büros einer Kirchengemeinde in Findorff. Dabei erbeuteten sie die Kollekte von einem Konfirmationsgottesdienst am Sonntag. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte in das Gemeindebüro der Martin-Luther-Gemeinde Findorff an der Neukirchstraße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit einem Briefumschlag, in dem sich eine Spendensammlung vom letzten Gottesdienst befand. Eine Zeugin sah zwei verdächtige Jugendliche auf E-Scootern vom Tatort in die Eickedorfer Straße in Richtung Hollerallee flüchten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, erste Spuren gesichert und fragt: "Wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen rund um das Kirchengelände in der Neukirchstraße gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell