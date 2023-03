Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliches Einbrecher-Duo vorläufig festgenommen

Minden (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg kann die Polizei nach zwei Einbrüchen vermelden. Zwei Mindener müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es am Montag gegen 23.30 Uhr zu einem Einbruch in das Albert-Schweitzer-Haus in der Brauereistraße. Dies bemerkte ein Zeuge und schöpfte einen entsprechenden Verdacht. Den meldete er der Polizei. Wenig später erhielten die Gesetzeshüter auch Kenntnis über einen erfolgten Einbruch in ein sich in der Nähe befindliches Friseurgeschäft in der Marienstraße. Vor Ort berichtete ein Beobachter den Polizisten davon, dass er zwei Personen habe weglaufen sehen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten im Nahbereich der Tatorte zwei Heranwachsende (18, 19) angetroffen und unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen werden. Die Mindener wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Dort verbrachten sie die folgenden Stunden, bevor sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnten. Ob die Täter in beiden Fällen Beute machten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell