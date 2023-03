POL-MI: Fahrt beendet - Polizei zieht alkoholisierten Kleintransporter-Fahrer aus dem Verkehr

Porta Westfalica (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum Freitag, 15 Uhr bis Montag, 5.40 Uhr an der Hausberger Straße ihr Unwesen getrieben. Dort brachen die Täter an einer MAN-Sattelzugmaschine der Firma PreZero den Tankbehälter auf und entwendeten aus dem auf einem Parkstreifen stehenden Fahrzeug eine größere Menge an Treibstoff. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660. Rückfragen ...

