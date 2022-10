Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Wildeshausen verletzt +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 06. Oktober 2022, gegen 07.35 Uhr, wurde in der Straße Huntetor in Wildeshausen eine Radfahrerin verletzt. Den Verkehrsunfall brachte sie am Sonntag, 09. Oktober 2022, zur Anzeige.

Die 36-Jährige aus Wildeshausen befuhr mit einem Fahrrad den rechtsseitigen Fahrradweg in Richtung Delmenhorster Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer bislang unbekannten Person, die den Radweg in vorschriftswidriger Richtung befuhr. Die 36-Jährige stürzte und wurde am Arm verletzt. Der Unfallverursacher, es soll sich um einen jungen Mann gehandelt haben, setzte seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell