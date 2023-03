POL-MI: Polizei kommt mutmaßlichem Kabeldieb auf die Spur

Espelkamp (ots) - Wegen eines Einbruchs in das gemeinsam genutzte Gebäude dreier Sportvereine am Albert-Pürsten-Stadion sind die Beamten am Freitag in die Isenstedter Straße gerufen worden. Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich Unbekannte im Zeitraum Donnerstag, 18 Uhr bis Freitag, 10.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem einstöckigen Flachbau und durchsuchten die Vereins-Räumlichkeiten. Ob sie dabei Beute machten, ...

