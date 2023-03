Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Raubstraftaten beschäftigen Polizei

Minden (ots)

In den Nachtstunden zu Samstag ist es in Minden zu zwei Raubstraftaten gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bei einer Tat im Mittelweg wurden drei männliche 18-jährige Personen gegen 1 Uhr morgens von einem unbekannten Duo attackiert. Zuvor hatte sich das Trio an der dortigen Bushaltestelle aufgehalten, als sich zunächst vier weitere Personen zu ihnen gesellten. Nachdem ein Mann mit seinem mutmaßlichen Sohn die Örtlichkeit wieder verließ, gerieten die beiden verbliebenen Personen, ein Mann und eine Frau, mit den Geschädigten aneinander. Dazu zog die unbekannte Täterin plötzlich ein Pfefferspray und verletzte mit diesem zwei der Heranwachsenden. Auch ihr Kompagnon ging die Beiden mit Tritten und Schlägen an. Zudem forderte er die Herausgabe von Bargeld und entwendete schließlich ein grau-grünes Mountainbike der Marke Cube. Während einem Geschädigten die Flucht gelang, wurden seine beiden Begleiter verletzt. Einer der Verletzten wurde schließlich zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Minden gebracht.

Der dunkel bekleidete und schlanke Täter konnte in einem Alter von 18-20 Jahren und mit einer Größe von 180 bis 185 cm beschrieben werden. Seine Mitstreiterin wurde als etwas jünger und als klein und blond beschrieben.

Der zweite Fall ereignete sich am frühen Morgen gegen 6.10 Uhr an der Ecke Stiftsallee / Sandtrift. Dort beabsichtigte ein 31-jähriger Mann aus Kaiserslautern am Bankautomaten der dortigen Sparkasse Bargeld abzuheben, als er von drei männlichen Personen mit Faustschlägen drangsaliert wurde. Nachdem man ihm die Geldbörse entriss, bedrohte man ihn offenbar mit einem Hammer und forderte die Aushändigung seiner PIN. Als er dem nicht nachkam, flüchtete das Trio mit einem blauen Kleinwagen. Gegenüber der Polizei konnte der offenbar leichtverletzte Geschädigte die Angreifer in einem Alter von 16-18 Jahren und mit einer geschätzten Körpergröße von 170 cm beschreiben. Die eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Täterhinweise zu den beiden Fällen werden von der Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell