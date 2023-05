Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0297--Uhrenräuber flüchtig--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt und Bahnhofsvorstadt Zeit: 12.05.23 und 13.05.23

Am Freitag und Samstag wurden ein 77 Jahre alter Mann in der Altstadt und ein 78-Jähriger in der Bahnhofsvorstadt von bislang unbekannten Tätern ausgeraubt. Die Räuber konnten mit einer Halskette und einer teuren Rolex-Uhren flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 77-Jährige wurde am Freitag gegen 14 Uhr in der Innenstadt im Bereich des Hanseatenhofs von zwei jungen Männern zunächst nach einer Zigarette gefragt. Nachdem dies verneint wurde, griff ihn einer der beiden an und riss dem Senior dabei die Kette vom Hals. Anschließend zerrte sein Komplize am Arm des 77-Jährigen und versuchte dabei, eine hochwertige Rolex-Armbanduhr von Handgelenk zu reißen. Obwohl der Senior laut um Hilfe rief, ließen die Räuber erst von ihm ab, als Passanten zu Hilfe eilten. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Das Duo flüchtete mit der Halskette in Richtung Wallanlagen. Sie sollen etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank sein, mit Bärten und schwarzen Haaren. Zur Tatzeit trugen sie blaue Jeanshosen und weiße Sneakers, dazu eine graue und eine dunkelblaue Jacke. Sie sprachen gebrochen Deutsch.

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr spazierte ein 78-Jähriger mit seiner Frau in den Wallanlagen. Plötzlich wurde er von hinten umklammert und zwei Unbekannte rissen seinen Arm nach hinten, um seine Rolex-Uhr abzureißen. Dabei verlor der Senior das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Die Angreifer warfen sich daraufhin auf den Mann und erbeuteten so die Uhr. Der 78-Jährige erlitt dabei leichte Schürfwunden. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Wandrahm. Sie wurden als junge, schlanke Männer mit schwarzen Haaren und gebräuntem Teint beschrieben. Sie waren mit T-Shirts und kurzen Hosen bekleidet. Einer trug ein auffälliges pinkes Cappy.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Raubes, sucht Zeugen und warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Halskette und Rolex-Uhr. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421-362 3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell