POL-HB: Nr.: 0295 --Aufmerksame Taxifahrerin verhindert Trickbetrug nach Schockanruf

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Georg-Gleistein-Straße Zeit: 10.05.2023, 17:50 Uhr Ein bislang noch Unbekannter entwendete am frühen Mittwochabend Geld aus der Kasse eines Supermarktes in Vegesack. Die Polizei sucht Zeugen. Der Mann betrat gegen 17:50 Uhr den Einkaufsmarkt im Ortsteil Aumund-Hammersbeck in der Georg-Gleistein-Straße. Er trat sofort an eine unbesetzte Kasse heran, hebelte ...

