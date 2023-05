POL-HB: Nr.: 0292--Kontrolle in der Drogenszene

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Wilkenstraße/Bredestraße Zeit: 09.05.2023, 14:15 Uhr Zwei Unbekannte raubten am frühen Dienstagnachmittag einen 44-Jährigen in der Bremer Altstadt aus und erbeuteten eine Rolex-Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 14:15 Uhr war der 44 Jahre alte Mann in der Innenstadt unterwegs als er an der Kreuzung Bredenstraße/ Ecke Wilkenstraße von zwei Männern überfallen wurde. ...

mehr