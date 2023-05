POL-HB: Nr.: 0289--Wasserwerker-Trick schädigt Seniorin

Polizei Bremen

Ort: Bremen - Blumenthal, OT Blumenthal, Kreinsloger Straße Zeit: 09.05.2023; 12:35 Uhr

Von einem angeblichen Mitarbeiter der Wasserwerke wurden einer Seniorin in der Kreinsloger Straße in Bremen-Nord am Dienstagmittag viel Bargeld und Schmuck gestohlen.

Gegen Mittag klingelte ein vermeintlicher Handwerker bei der 84-Jährigen und wollte die Wasserleitungen prüfen, um seinem angeblich im Keller befindlichen Kollegen zuzuarbeiten. Die Bewohnerin wurde dann sogar noch gebeten die Brause mit laufendem Wasser im Bad festzuhalten, und in ein Gespräch verwickelt, so dass sie in diesem Moment nicht merkte, dass eine weitere Person in die Wohnung kam. Vor dem Verlassen der Wohnung bat der angebliche Wasserwerker noch darum, das Wasser eine Minuten weiter laufen zu lassen. Erst danach merkte die Seniorin, dass ihre Schlafzimmertür plötzlich verschlossen war. Mit Hilfe ihres Nachbarn gelang es dann die Tür wieder zu öffnen und die 84-Jährige musste feststellen, dass ihre Ersparnisse und Schmuck gestohlen worden waren.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen.

Die Polizei Bremen gibt zu Diebstählen gegenüber lebensälteren Bürgerinnen und Bürgern folgende Tipps: - Denken Sie daran, dass die Kriminellen sehr kreativ sein können, glauben Sie nichts, wenn man Sie an der Haustür oder am Telefon überrascht und prüfen Sie die Angaben durch Anrufe bei Nachbarn, Vermieter oder der Polizei. - Lassen Sie sich weder einbinden, noch unter Druck setzen, Unglücksfälle von Familienangehörigen oder Schäden am Haus sind oft ausgedacht. Holen Sie sich möglichst jemanden dazu und beobachten die Situation. - Handwerker melden sich prinzipiell an oder werden vom Vermieter angemeldet, vermeintliche Polizeieinsätze können Sie über die 110 prüfen lassen. - Auch Toiletten-Bedürfnisse von Fremden sollten Sie ablehnen und an andere Nachbarn verweisen.

Für Beratungen stehen neben dem Präventionszentrum am Wall auch die Kontaktpolizisten des zuständigen Polizeireviers zur Verfügung und im Internet finden sich auf der Homepage www.polizei.bremen.de in der Rubrik 'Rat und Hilfe' Präventions- und Verhaltenshinweise zu diesem, aber auch anderen Themen.

