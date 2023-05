POL-HB: Nr.: 0287--Farbattacke auf Parteibüro

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Steinhäuserstraße Zeit: 08.05.2023, 21:15 Uhr In der Bahnhofsvorstadt griffen am Montagabend ein 36-jähriger Mann und eine 22 Jahre alte Frau einen 36-Jährigen auf der Straße an. Dabei verletzte das Duo den anderen so schwer, dass er in einer Klinik behandelt werden musste. Gegen 21:15 Uhr trafen die beiden ...

mehr