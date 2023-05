Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0284 --Mehrere Schwerletzte nach Auseinandersetzung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 07.05.2023, 04.00 Uhr

Mehrere Schwerletzte nach Auseinandersetzung

In den Morgenstunden des Sonntags kam es in einer Lokalität in Bremen Walle zu einer großen Auseinandersetzung. Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Totschlags und sucht Zeugen.

Gegen 04.00 Uhr gerieten in einer Shisha-Bar in der Waller Heerstraße zwei Personengruppen in Streit. Dieser eskalierte zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der die Kontrahenten Möbelstücke, Eisenstangen und mindestens ein Messer einsetzten. Sechs Männer wurden durch Rettungskräfte wegen Messerstichen oder -schnitten in Gesicht, Oberkörper oder Extremitäten in Krankenhäusern gebracht. Einige mussten zur weiteren Behandlung dort verbleiben, eine Lebensgefahr besteht nicht. Starke Polizeikräfte stellten über 20, zumeist unkooperative, Zeugen und Beteiligte fest und sicherten umfangreiche Spuren und Beweismittel. Diverse Personen wurden für die polizeilichen Maßnahmen vorläufig festgenommen und zur Wache verbracht. Die Auswertung und Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0421 / 362 - 3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell