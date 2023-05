POL-HB: Nr.: 0285 --Räuber zweimal abgewehrt

Polizei Bremen

Nr.: 0285 --Räuber zweimal abgewehrt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 06.05.2023, 21:30 Uhr - 22 Uhr

Am Samstagabend versuchten mehrere unbekannte Männer gleich zweimal einem 53-Jährigen eine teure Rolex-Uhr zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 53 Jahre alte Mann verließ gegen 21:30 Uhr eine Kneipe im Schnoorviertel und war auf dem Weg in Richtung Domshof. Unten an der Treppe an der St. Johann Kirche wurde er zunächst von drei Unbekannten angesprochen. Plötzlich griffen sie den Mann an und versuchten, die Uhr vom Handgelenk zu reißen. Der Mann wehrte sich und die unbekannten Täter flüchteten. Bei dem Angriff wurde der Mann leicht verletzt und die Uhr beschädigt. Wenig später wurde der 53-Jährige in der Schwachhauser Heerstraße erneut von den Tätern angegriffen, doch auch dieser Versuch schlug fehl.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Sie waren circa 1,70 Meter groß und zwischen 18 und 23 Jahre alt. Alle drei hatten einen dunklen Teint. Einer der drei Personen fiel durch seine korpulente Statur auf.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

