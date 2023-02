POL-EN: Schwelm- Fußgänger bei Abbiegevorgang übersehen und leicht verletzt

Sprockhövel (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag im Laufe des Tages auf bislang unbekannte Weise Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße. Es wurden in allen Räumen der Wohnung diverse Schränke durchwühlt. Eine Tatbeute ist bislang noch unbekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

