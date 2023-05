Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0282--Polizei nimmt Halskettenräuber fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 05.05.23, 22.30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen Freitagnacht zwei Tatverdächtige nach einem Halskettenraub in Bremen-Mitte fest. Gegen einen 17-Jährigen werden Haftgründe geprüft.

In der Bremer Altstadt kam es bereits am Nachmittag zu zwei angezeigten Taten, bei denen teure Halsketten geraubt wurden. Dabei rissen die Täter ihren Opfern unvermittelt die Goldketten vom Hals und flüchteten mit der Beute.

Am späten Freitagabend wurde eine 33 Jahre alte Frau in der Bürgermeister-Smidt-Straße überfallen, als sie eine Straßenbahn der Linie 1 an der Haltestelle Am Wall verließ. Der jugendliche Täter riss dabei an ihrer Halskette, woraufhin die junge Frau stürzte. Der Angreifer erbeutete die Halskette und flüchtete mit einem Komplizen. Die Polizei nahm bei anschließenden Fahndungsmaßnahmen schnell zwei 17 und 31 Jahre alte Tatverdächtige fest.

Gegen den 17-jährigen unbegleiteten minderjährigen Ausländer werden aktuell Haftgründe wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr geprüft.

