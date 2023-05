Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0280 --Straßenräuber erbeutet Halskette--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Reinthalerstraße Zeit: 04.05.2023, 13:15 Uhr

Am Donnerstag entriss ein Unbekannter einer 58 Jahre alten Frau in Schwachhausen die Goldkette vom Hals. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:15 Uhr war die Frau in der Reinthalerstraße im Ortsteil Riensberg auf dem Weg zur Arbeit, als sich ihr ein Unbekannter näherte. Dieser riss ihr die Goldkette vom Hals und flüchtete in Richtung Emmastraße. Dabei wurde die 58-Jährige am Hals verletzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er hatte dunkles, kurzes Haar und dunkle Augen. Er trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Jacke.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362 -3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell