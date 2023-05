Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0278 --SV Werder Bremen gegen FC Bayern München--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, wohninvest-Weserstadion

Zeit: 06.05.2023, 18:30 Uhr

Am Samstag um 18:30 Uhr spielt der SV Werder Bremen zu Hause gegen den FC Bayern München. Die Veranstalter gehen von einem ausverkauften Stadion aus.

Parallel finden am Samstag in der Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Mit Verkehrsbehinderungen, insbesondere rund ums Weserstadion, ist zu rechnen. Es wird wieder das bekannte Verkehrskonzept angewendet. Das heißt, der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße zirka zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Im Umfeld des Stadions stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Parkplätze am Stadion stehen nach wie vor nur Berechtigten mit entsprechendem Parkausweis zur Verfügung. Die Polizei Bremen empfiehlt daher den mit Fahrzeugen anreisenden Zuschauern, den angebotenen "Park-and-Ride"-Service zu nutzen. Durch das erwartungsgemäß hohe Verkehrsaufkommen ist bei der An- und Abreise mit Verkehrsverzögerungen und -behinderungen zu rechnen. Bitte beachten Sie unbedingt auch die aktuellen Rundfunkdurchsagen am Spieltag.

Die Polizei weist darauf hin, dass es im Umfeld von Fußballspielen immer wieder zu einer Häufung von Autoaufbrüchen kommt. Es wird daher gebeten, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell