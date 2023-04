Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Wohnungseinbrüche in Altweil - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Während der Anwesenheit des Bewohners hebelten Unbekannte am Donnerstag, 06.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, eine Kellertür auf um in der Isteiner Straße in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Ein Schlafzimmer wurde von den Unbekannten durchsucht. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Vielleicht wurden die Unbekannten von dem Bewohner auch gestört. Am Samstag, 08.04.2023, gegen 18.00 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er gerade beobachtete wie ein Unbekannter aus dem Fenster seines Nachbarn gestiegen sei. Im Garten des Nachbarn wäre ein weiterer Unbekannter gestanden. Beide seien in Richtung Kirchgäßlein geflüchtet. Vermutlich wurden die Beiden von dem Zeugen gestört. Die Unbekannten hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss auf, um in das Einfamilienhaus in der Hauptstraße zu gelangen, welches sich unweit der Kähnelgasse befindet. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 1,75 Meter groß, bekleidet mit blauen Jeanshosen. Einer trug eine dunkle Jacke, schwarzes Basecap, sowie einen dunklen Mund-Nasen-Schutz. Der andere trug eine helle Jacke, Mütze und einen hellen Mund-Nasen-Schutz. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

