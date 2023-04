Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Brandalarm in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Ostermontag, 10.04.2023, kurz vor 17:00 Uhr, hat ein Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in Schönau Alarm geschlagen. Verbranntes Essen in einer der Wohnungen hatte diesen ausgelöst. Dank der rechtzeitigen Entdeckung konnte Schlimmeres verhindern. Nach dem Belüften war die Wohnung wieder nutzbar. Außer dem Essen wurde nichts beschädigt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz.

