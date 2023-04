Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer gerät von B 500 - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 07.04.2023, gegen 19:40 Uhr, ist ein Autofahrer auf der B 500 bei WT-Waldshut von der Fahrbahn geraten. Das Auto des 73 Jahre alten Mannes überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen, bevor es schwer beschädigt im Straßengraben zum Stillstand kam. Der Fahrer verletzte sich leicht. Da möglicherweise gesundheitliche Probleme zum Verkehrsunfall geführt haben könnten, wurde der Fahrer zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro, an der Verkehrseinrichtung ein Schaden von ca. 1000 Euro.

