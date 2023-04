Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Neuwertiger Holzspalter liegt auf Wirtschaftsweg - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 09.04.2023, ist ein neuwertiger Holzspalter auf einem Wirtschaftsweg in Klettgau-Geißlingen, in der Verlängerung der Talbachstraße, gefunden worden. Der Holzspalter dürfte von einem in Richtung Ortskern fahrenden Fahrzeug gefallen sein. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte das mehrere hundert Kilogramm schwere Arbeitsgerät geborgen werden. Auf Hinweise zum Eigentümer hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

