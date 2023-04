POL-FR: Wehr: Motorradfahrer stürzt im Wehratal - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Samstag, 08.04.2023, gegen 12:30 Uhr, sind in Grafenhausen ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Der 35 Jahre alte Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein 68 Jahre alter Autofahrer war in der Ortsdurchfahrt nach links in den Schlüchtseeweg abgebogen. Der entgegenkommende Motorradfahrer stieß in die Seite des einbiegenden Autos und ...

mehr