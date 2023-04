Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Vorfahrtsmissachtung - Motorradfahrer wird schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Ostermontag, 10.04.2023, kurz nach 15:00 Uhr, auf der B 34 zwischen Albbruck und Dogern hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Eine 19-jährige Autofahrerin war aus der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße vom Industriegebiet von Albbruck kommend auf die bevorrechtigte B 34 eingebogen. Dabei kollidierte sich mit einem in Richtung Bad Säckingen fahrenden 43 Jahre alten Motorradfahrer. Das Motorrad prallte in die Fahrerseite des Autos. Der Motorradfahrer erlitt nach dem derzeitigen Kenntnisstand Frakturverletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unversehrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt 12500 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt acht Fahrzeugen im Einsatz.

