Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Autofahrer kommt nach Verkehrsunfall mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Auf der L 161a zwischen Klettgau-Grießen und Hohentengen ist am Freitagmorgen, 07.04.2023, der 35 Jahre alte Fahrer eines Kleinwagens bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Zwei bei ihm mitfahrende Kleinkinder dürften auch dank vorbildlicher Sicherung in den Kindersitzen nahezu unversehrt geblieben sein. Zwei Autos waren sich gegen 09:00 Uhr in einem engen Kurvenbereich begegnet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer zu weit links gefahren sein. Der Mercedes stieß mit dem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Durch die Aufprallwucht wurde der Kleinwagen von der Straße geschleudert. Der Fahrer des Kleinwagens zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Schweizer Klinik verlegt. Die zwei Kleinkinder kamen vorsorglich in eine Kinderklinik. Der Mercedes-Fahrer blieb unversehrt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 23000 Euro. Die Landstraße war voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz.

