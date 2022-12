POL-PIAZ: Betrunken gegen geparkten Pkw geprallt.

Alzey (ots) - Polizeibeamte der Polizeiinspektion Alzey stellten am frühen Samstagmorgen gegen 05:14 Uhr ein beschädigtes Verkehrszeichen am Kreisverkehr Kreuznacher Straße/Am Herdry in Alzey fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war hier offenbar in der Ausfahrt in Richtung Alzey-Heimersheim mit seinem Fahrzeug gegen das Schild geprallt. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Zurück blieben ...

mehr