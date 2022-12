Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Alzey (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Alzey stellten am frühen Samstagmorgen gegen 05:14 Uhr ein beschädigtes Verkehrszeichen am Kreisverkehr Kreuznacher Straße/Am Herdry in Alzey fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war hier offenbar in der Ausfahrt in Richtung Alzey-Heimersheim mit seinem Fahrzeug gegen das Schild geprallt. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Zurück blieben mehrere Teile des Unfallfahrzeuges anhand derer die Polizei zwischenzeitlich ermittelt konnte, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen roten Skoda Fabia RS gehandelt haben durfte. Zeugen, die Angaben zum Unfall selbst, oder zu einem entsprechenden Pkw mit Frontschaden machen können, werden gebeten sich unter 06731/911-0 bei der Polizei Alzey zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell