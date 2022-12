Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsüberwachung im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Alzey

Alzey/Bornheim Rhh. (ots)

Am Donnerstag den 01.12.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Alzey Umfangreiche Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch. In Alzey wurden im Bereich der Karl-Heinz-Kipp-Straße Fahrzeugführer Schwerpunktmäßig hinsichtlich der verbotenen Nutzung von Mobiltelefon kontrolliert. Insgesamt zehn mal mussten die Beamten einschreiten und Anzeigen an die Bußgeldstelle fertigen. Die Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld von 100,- EUR und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. Neben der verbotenen Telefonnutzung wurden außerdem sechs Personen festgestellt die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. In 15 Fällen wurden außerdem Mängel an Fahrzeugen festgestellt oder es wurden die erforderlichen Dokumente wie Führerschein oder Fahrzeugschein nicht mitgeführt.

Weiterhin wurde auf der L408 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Bornheim/A61 in der Zeit von 13:30 - 16:30 Uhr die dort geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h überwacht. Hier kommt es immer wieder zu Unfällen, bei welchen oft auch Personen verletzt werden. Im Kontrollzeitraum waren insgesamt 24 Fahrzeugführer mehr als 10 km/h zu schnell. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 111 km/h gemessen. Nach Abzug eines vorgeschriebenen Toleranzwertes war er damit 37 km/h zu schnell und muss nun mit einem Bußgeld von 200,- EUR und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

