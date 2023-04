Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Auto und Motorrad kollidieren - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 08.04.2023, gegen 12:30 Uhr, sind in Grafenhausen ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Der 35 Jahre alte Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein 68 Jahre alter Autofahrer war in der Ortsdurchfahrt nach links in den Schlüchtseeweg abgebogen. Der entgegenkommende Motorradfahrer stieß in die Seite des einbiegenden Autos und stürzte. Mit leichten Verletzungen kam der Motorradfahrer zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro je Fahrzeug.

