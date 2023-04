Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Wohnmobil verliert Fenster - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Ostermontag, 10.04.2023, gegen 13:30 Uhr, hat ein Wohnmobil auf der B 314 bei Eggingen ein Fenster verloren. Das Fenster prallte in die Front eines entgegenkommenden VWs und beschädigte diesen. Das Wohnmobil fuhr in Richtung Waldshut-Tiengen weiter. Es war weiß und hatte ein LB-Kennzeichen (für Ludwigsburg). Um weitere sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

