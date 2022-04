Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Die Polizei wünscht allen eine gute und sichere Fahrt an Ostern und natürlich an allen Tagen danach!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 16. Kalenderwoche 2022

(aa) Die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Südosthessen kontrolliert in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken. Darüber hinaus messen die Polizisten auch auf der Autobahn im Baustellenbereich.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern frohe Osterfeiertage und dass sie ihr Ziel stets wohlbehalten erreichen.

Vorgesehen sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

19.04.2022:

L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke);

20.04.2022:

BAB 66, Fulda in Richtung HU, zwischen GN West und Gründau-Lieblos (Baustellenbereich);

21.04.2022:

B 45, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Steinheim (Unfallschwerpunkt); Hanau, Depotstraße, in Höhe "Alter Kahler Weg", in Richtung Großauheim (Unfallschwerpunkt);

22.04.2022:

B 45, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Steinheim (Unfallschwerpunkt); B 485, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und AS BAB 5 (Wildgefahrenstrecke); B 44, Langen in Richtung Mörfelden, Ausbauende (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

23. und 24.04.2022:

B 45, Dieburg in Richtung Hanau, Ausbauende Steinheim (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 14.04.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell