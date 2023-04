POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 09.04.2023, ist ein neuwertiger Holzspalter auf einem Wirtschaftsweg in Klettgau-Geißlingen, in der Verlängerung der Talbachstraße, gefunden worden. Der Holzspalter dürfte von einem in Richtung Ortskern fahrenden Fahrzeug gefallen sein. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte das ...

mehr