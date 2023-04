Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Fahrräder auf dem Rathausplatz entwendet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr, wurde auf dem Rathausplatz ein Pedelec der Marke Specialized entwendet. Es stand verschlossen beim Durchgang zur Müllheimer Straße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Ebenfalls auf dem Rathausplatz wurde am Samstag, 08.04.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 19.10 Uhr, ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand ebenfalls verschlossen im Bereich des Durchganges zur Müllheimer Straße. Der Diebstahlschaden hier beträgt etwa 4.000 Euro.

