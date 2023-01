POL-GT: 24-Jähriger überschlägt sich bei Unfall

Gütersloh (ots) - Halle/ Westf. (MK) - Am frühen Samstagabend (21.01., 20.15 Uhr) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Brand einer Gartenhütte an der Osningstraße aus. Bei Eintreffen brannte Lagerholz an der Hütte in voller Ausdehnung. Die Löschzüge Halle und Halle-Hörste begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Es wurden weder Personen verletzt, ...

